kolumn ⟩ Vähem või rohkem päevavalgust?

Kellakeeramisest loobumisest on räägitud pikki aastaid, kuid seni on see vaid jutuks jäänudki.

Sügisene kellakeeramine annab meile küll näiliselt lisatunni und, kuid kevadel on sellel jällegi vastupidine efekt. Ühestki nurgast vaadatuna ei paista see olevat tänapäeva maailmas otstarbekas. See viib eelkõige tasakaalust välja inimeste unerütmi. Kuid mitte ainult, selle halba mõju inimeste tervisele on tuvastanud uuringud ja küsitlused.