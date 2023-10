​Enne istungi korraliste küsimuste juurde asumist soovis sõna volinik Meelis Malk (EKRE). Ta ​selgitas, et Lääneranna valla elanikud korraldasid vallavolikogu esimehe umbusaldamiseks rahvaalgatuse, kus toodi esile, et Reinmaa on tegutsenud ebaeetiliselt, ebakultuurselt ja valimislubadusi eirates ning põhjustanud sellega vallale suurt kahju.