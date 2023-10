“Väga soliidne arv – Eesti üks suurimaid rahvajookse,” rõõmustas eestvedaja, kelle sõnutsi loodetigi tuhande spordisõbra piir alistada. “Enne koroonat oli see tavapärane, aga vahepeal vajus täitsa ära: nüüd oleme uuesti tõusuteel ja loodame, et paari aasta pärast on meid jälle 1500 stardis.”