Galerii ⟩ Sookolli võit jäi Pärnumaale

Sookoll on iga-aastane Pärnumaa maleva sõjalis-sportlik võistlus. Kokku osales tänavusel Sookollil üheksa meeskonda, nende hulgas külalised Lätist ja Leedust. Võrreldes mullusega oli osalejaid seekord palju rohkem. Võistluse üks eestvedajaist leitnant Kajar Soosaar oli korraldaja rollis kolmandat aastat ja tema hinnangul oli seekord huvi suurem just mõõduvõtu formaadi muutuse tõttu.

Kui võistluse piirkond ja mõni asukohtki on aastast aastasse sama, siis ülesannete sisu muutub. Seekord tuli näiteks läbida takistusrada, vabastada pantvang, tunda vastase varustust ja eraldusmärke, sooritada tehniline ülesanne veokitega, tulla toime keemiarünnaku alla jäämisega, kavas olid veel laskmine, luure, rünnak ja mitu lahingumeditsiini oskusi vajavat ülesannet, mis olid põimitud muude ülesannetega.

Krati liikmete sõnutsi olid ülesanded hästi valitud ja hea tulemuse nimel pidi terve tiim panustama. Enamik võitjameeskonnas osalenuist kuulubki juba pikemat aega samasse üksusesse ja on harjunud koos töötama. See tõi võistlusel ka edu.