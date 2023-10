PJK jäi kolmandal liigatasemel viimaseks

PJK on see hooaeg kogunud kaks võitu, viis viiki ja 26 kaotust väravatevahega 31:102. Gert Oleski juhendatava satsi suurim väravakütt on kaheksa tabamusega Eke Tormis Pikk, kellele järgnevad Kaspar Kaskla (5) ja Mairon Lelov (4).