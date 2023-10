Sirje Niitra ⟩ Liiga palju vaimset tervist?

Alustuseks ütlen, et mulle ei meeldi üldse need hoogtöökuud ja nendega kaasas käivad loosungid. Kui asi on tähtis, tuleb sellest kõnelda, aga veel parem kui selle nimel tegutseda igal kuul ja päeval. Mitte nii, et sel ühel kuul räägime hommikust õhtuni ja siis unustame teema ja elame oma tavalist elu edasi.

Kui iga päev kreemikooki süüa, tüütab see ära ja lõpuks võib koguni südame pahaks ajada. Minul on see juhtunud nüüd vaimse tervise juttude ja soovitustega. Sellele vaatamata, et oma praeguse töö tõttu tegelen sellega lausa iga päev ja teema on liigagi tõsine, et seda alahinnata.