Video ⟩ Pärnu vibulaskja jõudis maailmakarikal pjedestaalile

Pärnat võistles kodusaalis, sest just seal, 2016. aastal avatud maailma alaliidu tippkeskuses Lausanne'is resideeriv pärnulanna iga päev treenib. Tema hinnangul see talle aga mingit eelist ei andnud. "Närv on ikka sees, võistlus on võistlus," nentis ta. "Võib-olla seisnes eelis selles, et poolfinaali ja pronksimatši vahel oli mitu tundi aega ja ma sain käia vahepeal kodus magamas."