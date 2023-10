Hommikul tervitanud lumest olid keskpäevaks alles vaid riismed, kuid arvatavasti näeb lund ka sel hooajal nõnda palju, et kevadeks on sest juba tüdimus. Võiks eeldada, et lumega saabus helgemgi valgus nii väljadele kui pimeda kuusiku alla, kuid sel päeval võimutsesid siiski hallid rõhuvad pilved ja oli väga sombune. Minu silmis oli see hämara aja algus.