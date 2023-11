Treimanis kuuldud väike-lehelinnu laul jõudis ansambli Rüüt uude albumisse

Väikese kuldse-mustasäbrulise rüüda hääl loob just selle meeleolu, mis enamikul inimestel rabaga seostub. "Nii kõlab meie ansambel oma nimelinnu südame ja kodumaastikega just samas rütmis," selgitavad bändi liikmed, Treimani juurtega Maarja Soomre (laul, meloodika, kannel), Maili Metssalu (laul, viiul), Jaan-Eerik Aardam (kitarr, laul) ja Juhan Uppin (Eesti lõõtspill, kannel, laul).

Rüüda algkoosseis sai kokku Eesti muusika- ja teatriakadeemias, sattusime kõik õppima pärimusmuusikat ühele kursusele. Kuna me ei olnud äsja lõpetanud gümnaasiumi, vaid kõigil oli juba üks kõrgharidus omandatud, mõtlesime, et kui me juba õppekava raames ansamblitundi teeme, siis võiks päriselt ka ansamblit teha. Kui juba, siis juba, mis me siin niisama nalja teeme, ajaga on muudki teha.