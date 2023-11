Pärnu linnavolikokku jõudnud parkimiskorra muutmise plaan on tekitanud hulga vastakaid arvamusi. Kardinaalselt parkimisala ja -tasusid muutev kord puudutab nii linnaelanike, külaliste kui kohalike ettevõtjate igapäevaelu. Eelkõige on uus parkimiskord tekitanud küsimuse, et miks seda ikkagi vaja on ja kuidas see pärnaka elu paremaks muudab.