Pärnus eluajaks vangi mõistetud kolmikmõrvar sõdis Ukrainas agressori eest

Pitjukov ja teised samas teleloos käsitletud kurjategijad – Vladimir Viira ja Vitaly Say – on sündinud Eestis, aga nad on Venemaa kodanikud. Nii said nad taotleda karistuse kandmist Venemaal. Nagu justiitsministeeriumi asekantsler Markus Kärner saates tunnistas, pole garantiid, et kurjategijat teises riigis vabadusse ei lasta. Mujalgi võib president kurjategijale armu anda, täpselt samamoodi nagu seda võidakse Eestis teha. “Kui meie võtaksime enda kodaniku kusagilt kolmandast riigist, meie kohus tunnustaks seda otsust, ta hakkaks karistust kandma Eestis. Põhimõtteliselt võiks Eesti Vabariigi president temale ka armu anda,” lausus Kärner.



Kohut Oleg Pitjukovi üle jälgis 2014. aasta novembris Pärnus Kuninga tänava kohtumajas politseinike armee. Foto: Ants Liigus





Kui mõni riik hakkaks seda aga silmanähtavalt kuritarvitama ja kurjategijaid järjepanu päevapealt vabastama, siis selle riigiga koostööd enam ei jätkataks.



Riik, kuhu vang karistust kandma suundub, saab enne tema vastuvõtmist karistust muuta. Öelda oma tingimused. Nii asendati Pitjukovi eluaegne vangistus 16 aastaga. Eesti oli sellega päri. Pitjukov saadeti Venemaale augustis 2020 ja suunati seal range režiimiga kolooniasse.



Mullu suvel andis agressor Venemaa Wagneri eraarmeele voli värvata Ukraina sõtta sõdureid karistuskolooniatest. Wagner värbas kahurilihaks vähemalt 40 000 meest. “Pealtnägija” leidis tõendid, et nende hulgas võtsid eraarmee pakkumise vastu mainitud Eestist pärit retsid. “Pealtnägija” andmeil hukkus mõrvar Vladimir Viira juba esimestes lahingutes, aga Oleg Pitjukov naasis sõjast elusana ja ta vabanes vanglakaristusest. Ajakirjanduses on varem kirjutatud, et vangid, kes peavad armees kuus kuud vastu, saavad seejärel vabaks.



Et omal ajal surma ja kaks korda eluajaks vangi mõistetud Pitjukov on elus, tõendab see, et ta poseerib ühismeedias kevadel avaldatud fotol. Foto: Kuvatõmmis





