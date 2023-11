Ruslan Mironovi väljateenitud auhinnaraha pani Katari šeigid kukalt kratsima

Ehkki tõsisemat rahvusvahelist malet mängis Mironov, kelle reiting on 2015 punkti, enda jutu järgi viimati 1992. aastal õpingute ajal Moskvas, ei mõelnud ta pikalt, sest võimalust kohtuda ülikooliaegse vana sõbra Bologaniga, panna ennast üle pika aja proovile tipptasemel males ja kohtuda selle ala maailmanimedega ning põgeneda paariks nädalaks rõskest ja sügisesest Eestist Araabia poolsaarele päikese alla olid kõik lahtrid, kuhu rasvane “linnuke” märkida.

Mironov, keda paljud spordisõbrad teavad hoopis jalgpalliväljakutelt, kus ta on kaitsnud Pärnu esindussatside väravasuud, ja kes praegu pärast igapäevatööd turvafirma Forus teenistusjuhina treenib puurivahte nii Vapruse klubis kui Eesti jalgpalli liidu talentide rühmades, ei peljanud, et auk tippmales liiga pikk on olnud, ja peab pärast Doha turiiri häbinäoga ringi käima.