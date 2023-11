Nädalast jäi kõlama ⟩ Rakendame kommipommimise liikumisvankri ette!

Raeküla kogukonna sotsiaalmeediagrupis küsisid aktiivsed lapsevanemad juba varakult, millised majapidamised on valmis lastele tol päeval uksi avama. Pandi ka ette, et nood, kes pühaga kaasa lähevad, seaksid uste-väravate ette teemakohased kaunistused. Kuigi jutulõime sattus mürgist virinat – nagu somes ikka – oli see minu arvates kiiduväärt algatus kogukonnas asju kokku leppida. Seda, et osale kommi ja pommi päev ei meeldi, teame ju kõik. Lapsi aga paelub see püha väga. Raekülas püüti leida kõikidele sobiv lahendus. Mis oli tulemus?