Minul koeraomanikuna jääb nüüd, sügisel, koristamata junne silma hulga rohkem kui suvel. Näen neid ilmselt ka sellepärast teistest enam, et koer viib mind kohtadesse, kus liigikaaslased enne teda liikunud. Julki on teede ääres ja haljasaladel tõesti rohkelt.

See, et koeraga jalutaja ei pane tähele, kui tema lemmik mustust maha jätab, on võimatu. Toiming võtab koeral mõnda aega ja teises rihma otsas oleval omanikul tuleb seejuures kõrval oodata. Tegemist on selge hoolimatusega kaasinimeste ja loomade suhtes. Kujutan ette vastutustundetu loomaomaniku mõttekäiku: junnid jäävad ju lehtede alla peitu, lehed koristatakse nagunii ära, junnid koos nendega. Ühesõnaga tuleb keegi ja koristab ära.