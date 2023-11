Kõrvits – see mitmekülgne sügise sümbol – sobib suurepäraselt mitte ainult maitsvate roogade valmistamiseks, vaid ka kaunistamiseks. Kõrvitsast uuristatud halloween'i-laternat teavad ilmselt kõik, kuid on muidki mooduseid seda köögivilja silmailuks kasutada. Üks pilkupüüdvaid viise on näiteks luua sellest lilleseade või isegi lillevaas.