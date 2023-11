Politsei palub abi ⟩ Tagaotsitav pussitaja on politseile vana tuttav

Prokuratuuri avalike suhete osakonna nõunik Lisanna Männilaan rääkis, et tülitsejad olid omavahel tuttavad. Esialgu tekkis meeste vahel sõnasõda, mis päädis füüsilise rünnakuga. “Noorem mees lõi vanemat noaga. Kannatanu sai viga, aga praeguseks on teadvusel,” täpsustas prokuratuuri esindaja.

“Politsei on praeguseks kogunud tõendeid, mis viitavad, et 32aastasele mehele vigastuste tekitamises on alust kahtlustada 22aastast Danero Monakut,” ütles Pärnu politseijaoskonna menetlusgrupi juht Anna Kristiina Lätt.