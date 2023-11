Greip avaldas uue loo: meie suurim võitlus käib iseendaga

Greibi uus lugu “Hoia end” on palju enamat kui lihtsalt laul: see on meeldetuletus, et me kõik oleme iseenese suurim varandus.



Tähtis on märgata end ja enda vajadusi, jõudu ja olulisust enne, kui jõuab süttida nii vaimset kui füüsilist tervist ähvardav tulekahju. Meie suurim võitlus käib iseendaga, ja see võitlus on võidetav, kui usume iseendasse ja oma võimetesse. Nagu laulusõnad ütlevad: “Ära tee end mõtetes väikeseks, sul on suured sammud teha.”







Laulu sõnad väljendavad mõtet, et elu võib mõnikord olla segane ja keeruline ning tekitada ebakindlust, kuid sellegipoolest on oluline olla enese suhtes leebe ja julgustav.



“Sellistel hetkedel on oluline, et keegi oleks sulle olemas, et meenutada sinu väärtust ja aidata sul tõusta. Ole ise see inimene endale. Räägi enesega nii, nagu parim sõber sinuga räägiks. Toeta end. Hoia end,” soovitab Greibi laulja ja loo autor Karin Leetsar.