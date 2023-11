Erki Pärnojal ja Anna Kaneelinal ilmus uus lugu “Into a Dream”

Lugu räägib usaldusest ja julgusest asjadel minna lasta. Usaldusest enese ja elu vastu ka siis, kui on tunne, et pind on jalge alt kadunud ja oled vabalanguses. Teadmatuses, mil jalad põhja ei puuduta, võib samuti peituda ilu, ja kui uskuda ja usaldada, jääb vähemalt lootus, et langusele järgneb tõus.



“You’re falling into the deep, into the unknown. Falling into a dream. Falling for someone.”







Neljapäeval algab Erki Pärnoja ansambli LEVA tuur, mis hõlmab kontserte Tallinnas, Tartus ja Pärnus.



“See, et ma ei ole viimased kolm aastat eri põhjustel bändi kontekstis mõelnud ega seetõttu oma bändi kokku kutsunud, teeb sellest tuurist meile kõige paremas mõttes plahvatusohtliku asja. Kõikidel liikmetel on enda muusikalisi tegemisi ja projekte, aga see koosseis ja selle muusika mängimine ühendab meid väga erilisel moel. Eriti tore on, et kõikide minu albumite produtsent ja meie hea sõber Filip Leyman Rootsist saab meiega jälle liituda,“ selgitas Pärnoja. Erikülalisena tuleb lavale Anna Kaneelina.



Anna Kaneelina. Foto: Helina Kõrm