Valter Parve ⟩ Kuidas hoida meie keelt? Lugeda, laulda, lustida ...

Kui kuulajatelt tuli küsimus meie oma eesti keele ja kultuuri elushoidmise kohta, oli härra Veidemanni soovitus väga konkreetne: „Lugeda eesti keelt!”. Seda meist paljud ju teevadki, näiteks minu viimaste kuude „saak” on Artur Adsoni „Lahkumine“, Raimond Kolgi „Tuulisui ja teised“ ning Titania McGrath’i „Ärkleja” – esimesed kaks räägivad pagulusaastatest Rootsis ja elust Eestis enne seda.

Kolmas on räige pila sundsallivuse aadressil ja kui nüüd see vihakõne seadus läbi surutakse, tulebki vist jälle õppida lugema ridade vahelt, umbes nagu okupatsiooniajal. Praegu on laual Jüri Leesmendi „Täna mängime elu” ja Heiki Raudla „Kemmerguraamat” (põhjalik ülevaade olme ühe tahu arenguloost).