Kuna linnagalerii korraldatud näitusele esitasid tänavu 65 kunstnikku koguni 142 teost ja kõik need paraku raekoja saalidesse ära ei mahu, otsustas galerii kutsuda näitusetööde valikut ja kujundust tegema kunstnik-kujundaja Eveli Variku. Tänavuse näitusel kujundajal on juba kogemus samalaadse aastanäituse kokkupanekuga Tartus.

“Kujunduse teostus on keerukam, sest harrastajate ja profikunstnike teosed on tihti väga erinevad nii teemade käsitluselt kui formaadilt. Ometi hindan ma kujundajana sellist formaati kõrgelt, kuna see annab kunstimaastikul tegutsejale võimaluse ennast selles kontekstis positsioneerida,” selgitas Varik.