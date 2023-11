Mahekartulit kasvatava Koidula talu elu keerleb üheksa lapse ümber

Pere pesamuna Tormi nägi ilmavalgust pool aastat tagasi. Nende vahele mahub seitse last, kellest kolm käib Lõpe lasteaias ja neli õpib Lihula gümnaasiumis. Kuus tüdrukut ja kolm poissi – selline on Siim ja Valli Pikkmetsa panus eesti rahva kestmisesse.

Tulevast aastast laksab riik ehk Kaja Kallase teine valitsus ka sellist üheksalapselist tugevat ja ettevõtlikku maaperet koalitsioonilepingule tuginedes seaduse täie jõuga. Väheneb suurpere toetus, tõuseb käibe- ja tulumaks, kaob täiendav maksuvaba tulu laste eest. Maa korralise hindamise järel on vaja kontolt rohkem eurosid välja anda ning rahandusministri kinnismõtteks muutunud automaks võtab ülejärgmisest jaanuarist oma osa, sest Koidula talu elu- ja töökorralduses on vaja sõidu- ja kastiautot ja väikebussi.

“Automaks mulle rõõmu ei tee ja suurpere toetuse 200eurose vähenemise elame üle, aga hoopis suurem probleem on see, et nad võtavad ära ka tulumaksuvabastuse lapse pealt. See on raha, mis saaksime tulumaksutagastusest aasta alguses, aga praeguse valitsuse otsustega on meil ülejärgmisest aastast eelarves toetuste vähendamisega juba ligemale 7000 eurot puudu. Miskipärast ei räägi keegi sellest suurperede põhimurest,” nendib pereisa Siim.