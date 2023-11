Taskuhääling ⟩ Pärnu linnaarhitekt: Uue silla valmides muutuvad meie liikumisharjumused tublisti

Aga ei saa öelda, et me hakkame nüüd igale poole avatud linnaruumi tegema. See toimib pigem teatud tüüpi tänavate puhul. Arvan, et Pärnus on selleks Supeluse tänav, kus seda on juba katsetatud, ja linn projekteerib praegu sinna samal põhimõttel linnaruumi. Mul on väga meel, et teeme midagi sarnast nagu Kalamajas. Me projekteerime seda võtmes, et seal oleks kõigil hea olla ja väljaspool hooaega saaks ka autoga liikuda, kuid see pole eelkõige autodele mõeldud tänav.