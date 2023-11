Poolteist aastat oleme ekspertide meeskonnaga teinud tööd, et kavandada maavarade uurimist ja kaevandamist Harju maakonnas. Tegemist on küllaltki keerulise ülesandega, sest nõndanimetatud kuldse ringi vallad ja sealsed elanikud ei toeta enamasti maavarade uurimist ega kaevandamist. Kõrgete kinnisvarahindadega piirkondades on võimalikku ebamugavust keeruline leevendada ka taluvustasuga. Pealegi käib selle kontseptsiooni üle alles arutelu.