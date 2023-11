Kullas domineeris Soomes, Talviku debüteeris USAs

"Suutsin sel aastal jälle mõlema päeva finaali võita. Siin on alati super atmosfäär: sisehallis on kross, siin on soe, rada on lühike ja väga intensiivne. Hästi lahe üritus ja hea on pärast kolme koroona-aastat siin tagasi olla. Väga super nädalavahetus. Kuna võitsin mõlemal päeval, tähendab see, et olen jälle Tampere dominator," rääkis ERRile Kullas, kes on Soome võistlust domineerinud juba seitsmel korral.