Selgusid pargi-ja-sõida-parklate võimalikud asukohad

Neljapäeval tuleb Pärnu linnavolikogus teisele lugemisele parkimistasu kehtestamise eelnõu. Kui see leiab küllalt poolthääli, algab 1. maist Pärnu parkimises uus ajastu. Juttu on olnud pargi-ja-sõida-parklatest, mille võimalikud asukohad on praeguseks selgunud.