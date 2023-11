Matsutavad lapsed, purjus naine, veipivad eakad – teatri publikuteenindaja argipäev

Üks isa tütrekese kõrval vahib ja näpib aga tagant kolmandas reas mu ees ennastunustavalt telefoni. Üle õla selle helendavale ekraanile kiigates näen, et seal hüppavad samuti pallide keskel tillukesed olendid, vist mingi mäng, kus keegi peab kellegi ära sööma.

Ema vaatab mehele ainiti vaikides otsa, aga too ei tee märkamagi. Patsutan siis mehele selja tagant õlale ja sosistan, et see segab minu vaatevälja. Mees paneb seepeale telefoni ära, aga kogu tema kehakeel väljendab tülpimust ja vastumeelsust, nagu oleks naine ja laps ta vägisi teatrisse (perekondlikule üritusele) tirinud.