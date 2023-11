Teine hoone, mida uuendama asutakse, on RMK Kirde regiooni keskus Lääne-Virumaal Ussimäe külas. See on veel kehvemas seisus: hoone tehnosüsteemid on amortiseerunud, osas ruumides puudub ventilatsioon, valgus jaotub ebaühtlaselt ning osa hoonest on külm.