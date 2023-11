Apteekide roll tervisemurede lahendamisel kasvab

Terviseteenuste pakkumine ei ole paljudele apteekidele võõras, kuna juba praegu mõõdetakse mitmes neist vererõhku, vaktsineeritakse, tehakse terviseteste ja nõustatakse. Selleks, et viia apteekidesse veelgi rohkem riiklikult olulisi ennetusteenuseid, on tervisekassa koos sotsiaalministeeriumiga alustanud projekti, et tuua apteekreid senisest enam esmatasandi tervishoidu, parandada perearstide ja apteekrite koostööd ning suurendada nende osa terviseedendusel.