Vambola Paavo ⟩ Rahvatarkust pole mõtet eirata

Aeg-ajalt tuleb rõõmustavaid uudiseid Rail Balticu kohta, ent need lohutavad vähe, valmimisaeg lükkub järjest edasi. Eesti 100. aastapäeval pidime tuhisema voolujoonelise kiirrongiga läbi Balti riikide, kuid unistuseks see jäigi. Nüüd on eesmärk 2030. aasta ja seegi tärmin on löögi all. Ehitus on algsega võrreldes pea kaks korda kallinenud ja edasiminek vaevaline.