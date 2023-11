Pärnu linnaorkestri juubelihooaeg vaheldub suitsuhallist sammalroheliseni

Kuigi režissöör nägi ette filmi «Jeanne d‘Arci kannatused» vaatamist täisvaikuses, on sellele saatemuusikat loodud varemgi. Kõrvitsa saatemuusika on valminud 2009. aastal ja selle esiettekande tegi Ensemble de Basse-Normandie, kes mängis seda hooajal 2009/2010 kolmel korral.

Enne kodumaad on Kõrvitsa filmimuusikat ette kandnud Taani Óbudai Danubia orkester Budapesti rahvusteatris. Sellest on kirjutanud muusikateadlane Evi Arujärv artiklis «Kuidas vaadata põlevat naist» (Sirp 28.11.2013), kus ta toob esile, et Jeanne d‘Arc‘i lugu on prantsuse kultuuri üks tüvitekste ning selle kangelanna kuulutati 1920. aastast katoliku kiriku pühakuks. Lihtne talutüdruk Jeanne näeb korduvalt ilmutusi, et ta on määratud päästma Prantsusmaa trooni seda ihkavate inglaste käest. Inglis- ja Prantsusmaa vahelises saja-aastases sõjas juhtiski Jeanne Prantsuse väeosi.