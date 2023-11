Sõprust ja aega pakkudes muudavad priitahtlikud Hanna ja Andres noorte saatust

Kas saate natukene avada, millise taustaga lapsed need on, kelle sõbrad te olete?

Andres: Näiteks on olnud laps lahutavast perest. Ema oli mures, et laps hakkab kambaga linna peal lollusi tegema. Et oleks tarvis normaalsesse seltskonda suunata.

Hanna: Mul on lasteküla laps. Teadlikult soovisin. Minu kriteerium oli, et ei oleks erivajadusega, sest minul endal on raske puudega laps.

Aga siia on ka sedasi satutud, et laps kuuleb kellegi käest, kes siin juba käib, et teeme siin ägedaid asju, ja avaldab soovi samuti siia tulla.

Andres: Paraku tuleb ette, et vanematel napib aega oma lapsele. Või noor tunneb, et vanemad ei mõista teda, satub koolipsühholoogi juurde, too suunab siia.