Pärnu uurib kohalike arvamust turismi kohta

Pärnu linnavalitsuse arenguosakonna turismiarenduse juht Annika Raadik põhjendas uuringu vajadust, et suvel, kui linnaruumi tuleb jagada paljude turistidega, on oluline mõista kohalike seisukohti ja tunnetust turismi suhtes.

​Raadik seletas, et turismi arendamisel on oluline jätkusuutlikkuse põhimõte. Kohalike heaolu on aga kestliku turismi alus. Vastasel juhul võib turism põhjustada konflikte. Varasemad rahulolu-uuringud on siinse turismijuhi sõnutsi olnud kitsama fookusega, kuid Green Destinations soovitas süsteemset jälgimist. Nimelt kuulub Pärnu 2020. aastast Green Destinationsi ehk rohesihtkohtade võrgustikku. Sel aastal keskendub uuring rohkem sellele, kuidas inimesed turismi mõju tunnetavad.