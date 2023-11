Vutinaiskond pudenes esiliigasse

Et ühendnaiskonnal on enne viimast üleminekuturniiri mängude vooru tabelis null punkti ja Põlva Lootosel neli, ei saa Pärnu-Viljandi naiskond Lootost enam püüda ja hoolimata sellest, milline on kolmapäeval Põlvas peetava mängu tulemus, on selge, et ühendtiim mängib järgmisel aastal esiliigas ning Ararat ja Lootos on uuel hooajal meistriliiga satsid.