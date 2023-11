Uuslavastuse arvustus ⟩ Mitte langev täht, vaid põlev kosmoseprügi

Kaks lumme tuisanud lennujaamas ootama sunnitud reisijat, mees ja naine, kes viimati nägid teineteist 25 aastat tagasi, on saatuse tahtel taas kohtunud. Endlas esietendunud “Langev täht” on 2008. aastal Ameerika näitekirjaniku Steven Dietzi kirjutatud romantiline draama, mis oma hästi komponeeritud tegevuskäigu, elutarkuse ja vaimukusega võlub vaataja kohe ära. Autor lubab kavalehel: “Sedalaadi taaskohtumisi – neid tegelikke näost näkku kokkusaamisi – saadavad tihti naer, lõõpimine, meenutused ja alkohol. Nii läheb ka sel taaskohtumisel, mille tunnistajaks sa täna oled.”

Reed McAllister (Indrek Taalmaa) on veidi närvilise olekuga ärimees, kes on teel Bostonist mõttetule koosolekule Austinisse Texases. Ta on esmapilgul selline igav, keskealine tüsedusele kalduv ülikonnas mees, portfell käes.