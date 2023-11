Tiitlikaitsja andis Sadamale kere peale, aga “kadunud poeg” Post nägi mängus positiivsetki

Post ei näinud mängujärgses intervjuus suurt lüüasaamist Riias resideerivale tugevale Ukraina meeskonnale mustades toonides. Nagu Post märkis, näitas esimene veerand, et nende vastu annab mängida küll. Ta lisas, et kui nad viskavad 80 punkti, mitte 100, on nad võidetavad, aga kui viskad ise nii halva protsendiga ja ainult 49 punkti, ongi raske.

Enda liitumist suvepealinna satsiga peab Post loogiliseks. Kui ta on vaadanud sel hooajal Pärnu mängude ülekandeid, on ta märganud, et kui vastaste surve mängujuht Isaiah Harti peale jäi, siis teist mängujuhti Pärnul võtta polnud. Nii nägi Post vaimusilmas, et ta sobiks Pärnu meeskonda ideaalselt. Posti sõnutsi on tema roll viskajatele pallid õiges kohas kätte anda ja nende töö pallid omakorda sisse visata.