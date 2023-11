Valmar Veste ⟩ Kui ideed otsas, on aeg minna

Näha on, et linnapea ja tema juhitud valimisliidu Pärnu Ühendab liikmetel on endiselt mentaliteet, et kohalikku võimu tuleb jagada just selle erakonnaga, kes parasjagu riigi rahakoti juures toimetab. Linnapea valimisliidu käed on nii lühikesed, et neil ei olegi võimalik lisainvesteeringuteks raha Pärnusse muud moodi juurde tuua. Valimisliitu kuulub neidki, kellel puudub poliitiline maailmavaade. Võimulolemise soov on nii suur, et nad lubavad oma poliitilist nägu voolida võimukamatel koalitsioonipartneritel – just selliseks nagu vaja.