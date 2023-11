Loodus ⟩ Suuri valgeid helbeid ...

Bentley pühendas oma elu lumehelveste jäädvustamisele ja uurimisele. Ta pildistas üle 5000 lumehelbe, märkides, et ei leidnud kaht täpselt samasugust. 1931. aastal avaldas Bentley raamatu “Snow Crystals”, mis sisaldas üle 2400 lumehelbefoto. See töö on siiani üks põhjalikumaid lumehelveste kogusid. Üsna pea pärast raamatu avaldamist jäi Bentley lumetormi kätte, sai kopsupõletiku ja suri. Tema surmadaatum on 23. detsember 1931.

Teaduslikust vaatepunktist on lumehelveste ainulaadsus tõenäoline, kuid mitte absoluutne. Jaapani füüsik Ukichi Nakaya arendas lumehelveste uurimist 20. sajandil. Nakaya oli esimene teadlane, kes lõi laboris kunstlikke lumehelbeid. Oma töö käigus arendas ta välja helveste klassifikatsiooni süsteemi ja tõestas, et nende kuju sõltub atmosfääri temperatuurist ja niiskusest. Peale selle avaldavad mõju õhuvoolud. Kuna need tingimused varieeruvad pidevalt, on tõenäosus, et kaks helvest on identse kuju ja struktuuriga, äärmiselt väike. Arvestades lugematuid lumehelbeid, mis aegade jooksul on maapinnale langenud, ei saa täielikult välistada, et mõni neist on sarnane.