Aasta toote hääletusel puges päike inimeste südamesse

Kui Keerdiga tarkusekuul juttu puhusime polnud uudsel lahendusel hindagi. Ometi oli ta kindel, et neile, kel katusevahetus plaanis ja kes tahaksid päikesepaneele, tuleb tema välja mõeldud lahendus soodsam. "Kui on valik, kas panna kõigepealt plekk-katus ja siis päikesepaneelid või panna meie kinnituste abil päikesepaneelidest katus, tuleb meie lahendus odavam. See on sisuliselt kaks ühes. Katuse ühe poole pleki ja paigalduse pealt hoiab kokku," põhjendab leiutise autor.



Kervin Keerd ettevõttest Sunlight Energy. Foto: Mailiis Ollino

Keerd arvab, et Sunlight Energy võib edaspidi pakkuda kliendile kogu katuselahendust, kuid ei välista sedagi, et pakkujate ring laieneb. "Me ei tahaks seda toodet ainult endale hoida," mainib ta. Arenguvõimalusi jagub päikesepaneelide valikuski: mõte on hakata Eestisse tooma värvilisi päikesepaneele. Nii saaks teha katuse näiteks punase pleki ja punaste päikesepaneelidega.

Teine koht

Merli Varner firmast LÕTK OÜ õmbleb rõivaid hooldusasutuste klientidele. Foto: Urmas Luik

Merli Varner on loonud ühenaisefirma LÕTK ja õmbleb hooldekodude dementsetele ja käitumisraskustega klientidele pükstükke. Niisuguseid, mida neil endal oleks keeruline seljast võtta, aga mis võimaldaksid hooldajatel hõlpsalt kliente pesta, mähkmeid vahetada. Kombinesoon on disainitud nii, et see jätaks mulje, justkui kannaks inimene tuunikat ja dressipükse, selle selja taga on pikk lukk, mis ulatub kaelusest alla vasaku jala poolde säärde.