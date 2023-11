Pärnumaa Karu ⟩ 1990ndatel müüs Reiden kuuga niisama palju soojustusplaate kui nüüd poole päevaga

Reideni Plaat on Eesti ja võimalik, et Baltikumi suurim EPS-toodete valmistaja. Äripäeva ehitusmaterjalide tootjate edetabelis asub ettevõte Eestis 4.–6. kohal. Tänavu veebruaris tunnustas president Alar Karis Valgetähe V klassi teenetemärgiga Reideni Plaadi eestvedajat Arvo Suppit, kes nõukogudeaegsest Pärnu ehitusmaterjalide tehasest on üles ehitanud nüüdisaegse eduka tootmise.