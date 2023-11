Lüdigi saal lennutas Põhja-Pärnumaa hooga kultuuriettevõtluse kaardile

“Kindlasti oli algul neid, kes kahtlesid, et see ei lähe küll nüüd käima. See ongi ju puhtalt ettevõtlikkuse näide, et kui on julgust, kui on pealehakkamist, kui on tunnetust, siis inimesed tegelikult seda ootavadki ja tulevad. Kõik kontserdid on läinud täismajale – see on nii kõva saavutus,” püüdis Lüdigi saali fenomeni kokku võtta vändrakas ja Põhja-Pärnumaa vallavolikogu aseesimees Priit Enok.