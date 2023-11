Kriiside kiuste ⟩ Sõltumatus ja kindel seljatagune aitavad kriisidest edukalt läbi liuelda

Aktsiaselts Gren Eesti on olenemata hinna- ja tarnekriisidest püsinud majandusnäitajate poolest küllaltki stabiilsel pinnasel. “Tegeleme sellise alaga, et olgu kriis või mitte, sooja kodu tahetakse ikka,” põhjendas ettevõtte Eesti juht Margo Külaots. Samal ajal toonitas Külaots, et kaugküte on reguleeritud äri. See tähendab, et ei ole võimalik ühel aastal teenida ülisuurt kasumit, teisel olla kahjumis – tiksutakse püsivalt lubatud kasumi piiril.