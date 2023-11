Võimalus kohalikele ettevõtetele: Pärnusse rajatakse Rail Balticu materjali vaheladu, veod algavad 2025. aastal

RB ehituse rahastus on praegu aastani 2027. Seejärel tuleb leida uued summad, teha uued otsused, sest seni on ettevõtmist rahastanud Euroopa Liit. RB Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets piltlikustab, et olemasolevate summadega saaks raudtee ehitada Tallinnast kuhugi Rapla ning Pärnu vahele.

Kui palju rahanappus ehitust segab, on praegu keeruline öelda, sest projekteerimine lõikude kaupa käib. Isegi mõni ehitustöö on alanud, sealhulgas Tallinna jaama oma Ülemistel.

Kuna üks ehitusmaterjali ladustusplats tuleb Pärnusse, siis peaksid lähiaastail sellega tööd saama Pärnumaa ettevõtjad, sest raudteetammi täitematerjal ja rööpad esmalt ladustatakse, et ehituse alates oleks materjali reserv. Edelaraudteelegi tähendab see tulusaid lepinguid, sest killustikuvedu hakkab just raudteed pidi toimuma. Edelaraudtee taristu on reisijateveoks kehv, sest rong saaks sõita kuni 40 kilomeetrit tunnis, aga kaubavagunitel pole sooja ega külma, kui kähku nad ühest kohast teise veerevad.