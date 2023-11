Pärnu kunstnik Pusa näitab halli ala, kus kõik ei pea olema ilmselge

Enamik maale on valminud käesoleval aastal ja kohtub vaatajaga esimest korda.

“Hall ala tuli minu juurde siis, kui teised magasid. Litsus vaikselt ligi ja ütles: “Ma olen siin selleks, et jääda, tagasiteed ei ole”. Võtsin ta kätte ja vaatasin pikalt, hirm ja ärevus asendusid kummalise rahuga. Korraga ajas nutma ja naerma, kogu keha oli justkui kolm sekundit tagasi startinud reaktiivlennuk. “Ta on siin selleks, et jääda,” jõudsin veel mõelda, enne kui teised ärkasid,” märgib kunstnik.