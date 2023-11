TÖÖVARI ⟩ Poliitikavõhikuna linnavolikogu istungil: tundub, et oleksin nagu põhikooli sattunud

Proloog

Mõni sekund hiljem mõtlen, et vanusenumbrit pole ju kirjas ja kuna alles tehtud kehaanalüüs väitis, et minu füüsiline vanus on 26, olengi noor, kas pole? “Aga milleks üksi mõelda või eeldada, parem küsi,” on minu üks põhimõtetest. Nii läkitangi kirja otse postituse autorile, uurides, kas 41 klassifitseerub nooreks. Vastuseks potsatab postkasti sõnum, et olen 16. novembril ehk töövarjupäeval soovi korral uude ametisse vormistatud. Taganemisteed enam ei ole. On suur rõõm ja jään põnevusega ootama novembrikuu kolmandat neljapäeva.