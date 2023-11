Tarbijakaitse andis musta reede eel hoiatuse

Tarbijakaitse nõuanded

Vajadusel kasutage pretensiooni esitamise õigust

Mitte üksnes mustal reedel, vaid ka muul ajal tooteid soetades on oluline, et need peaksid kasutamisele vastu. Euroopa Liidus kehtiva tarbijaõiguse kohaselt võib tarbija pöörduda pretensiooniga kaupleja poole kahe aasta jooksul pärast kauba soetamist, seda ka allahinnatud toodete puhul. Puudusega toote korral on tarbijal õigus nõuda toote parandamist, asendamist, müügihinna alandamist või raha tagastamist.

E-poest ostes kehtib alati tagastamisõigus

Erinevalt füüsilisest poest ei ole tarbijal võimalik e-poest ostetud tooteid enne ostu näha ega proovida. EList tellides on alati võimalik kaup 14 päeva jooksul tagastada otsust põhjendamata. Taganemissoovist peaks kauplejat kirjalikult teavitama, näiteks meili teel. Taganemisõigus ei kehti kõigi toodete ega teenuste suhtes, näiteks reisid, isikupärastatud tooted ehk graveeritud ehted või enda valitud pildiga T-särgid, majutusteenused, hügieenilistel põhjustel tagastamatud tooted või kiiresti riknev kaup.

Usaldusväärsel e-poel on maksmiseks mitu alternatiivi

E-poodidel on võimalus valida, milliseid maksevõimalusi nad klientidele pakuvad. Samuti kehtib kohustus kliente eri makseviiisidest teavitada. Veebipoodides, kus on vaid ettemaksu võimalus, tuleks oste sooritada ettevaatusega!

Kui pakkumine tundub liiga hea

E-pood müüb väga suures valikus eri tooteid, kõikvõimalikes värvitoonides. Sotsiaalmeedias kohtab ikka ja jälle reklaame, mis hoiatavad, et toode, mis veebipoes oli, on peagi välja müüdud. Suure tõenäosusega tegelevad niisugused e-poed

dropshipping’

uga, millega kliendile võivad kaasneda ebamugavused. See kujutab endast asukohavaba e-müüki, kus tooteid hoiustab ja saadab kaupleja asemel teenust pakkuv ettevõte. E-pood reklaamib ja vahendab kaupa, omamata füüsilist laojääki, ja tooteid ladustatakse välisriigis, mis tähendab pikemat tarneaega. Kuna tooted pärinevad Aasiast, näiteks Hiinast, ei pruugi tellija saada toodet tagastada. Samuti ei või olla kindel toodete vastavuses ELi tervise- ja kvaliteedinõuetele.

“Peaaegu otsas” ja muud loosungid

On väga tavapärane, et veebipoed kasutavad loosungeid nagu “peaaegu välja müüdud”, “kümnel teisel inimesel on see toode hetkel ostukorvis” või “kolm viimast toodet”. Sageli on need loosungid mõeldud ebaausate kauplemisvõtetena, mis pannakse kirja üksnes tarbijate ostuotsuste mõjutamiseks ja kiirendamiseks.

Andmed: TTJA