Igor Prins: Vapruse imeline hooaeg tuli puhtalt riietusruumi pealt

Kui hooaja eel oleksite tõsise näoga põrutanud, et Vaprus mängib sel aastal medalitele, poleks see väga veenvalt kõlanud. Ometi oli Vaprus terve hooaja medalilahingus kaelani sees. Kuidas teil õnnestus (Vaprad) Karud tantsima panna?

Mis siin salata, see hooaeg tuli puhtalt riietusruumi pealt. Muud saladust siin ei ole. See oli ühtsus ja iga mängija soov ja tahe meeskonda aidata. Treenerite staff ehk Henri ja Priit oli hingega asja kallal; Andra tegeles mängijate vigastustest tagasitoomisega; Diana ja Valdo olid periooditi abiks; peale nende klubi juhtkond, kes toetab meid igati ja on loonud tingimused, et hästi mängida – kõik see mikromaailm toimis suurepäraselt.