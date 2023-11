Uue kunsti muuseum kutsub tuntud loojatega filme tegema

Uue kunsti muuseumis pühapäeval avatava taaskasutusnäituse “Anna uus elu” raames toimuvad sel ja järgmisel kuul esimest korda filmitegijate meistriklassid, mille eesmärk on õpetada peamiselt noortele, aga ka eri vanuses täiskasvanutele, kuidas vormida oma nutitelefoni korjatud pildimaterjal kunstiväärtuslikuks lühifilmiks.

Raske on tänapäeval leida inimest, kellel pole taskus nutikat, millega pildistada ja videot salvestada. Kas me aga oskame liikuvast pildist ja helidest kokku panna lühifilmi? Teisisõnu: kas valdame audiovisuaalset keelt, mida mõistavad inimesed kogu planeedil? Pildi-heli-keeles miniatuursed kunstiteosed ei tunne riigi- ega keelepiire.

Oma kujundirikkaid lühifilme esitavad kogemustega filmiloojad Joosep Matjus, Jaak Elling, Marta Pulk ja Mark Soosaar. Soosaar märkis, et huvilisi oodatakse oma mälupulgale kogutud materjaliga, mis eeldatavasti on juba reastatud ja heliga kujundatud, aga õpituppa võib tulla ka selliste fotode ja videotega, millest veel pole omaette teost vormitud.

Tänu Pärnu linnale ja Eesti kultuurkapitalile on meistriklassid tasuta, tuleks vaid hiljemalt eelmisel õhtul oma nimi kirja panna ja kui projekt õnnestub, on kavas filmikeele algõpet jätkata tuleval kevadtalvel, et esitada parimad lühifilmid 38. Pärnu filmifestivalil.