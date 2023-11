Kindlasti poleks see käik nõnda turgutavana mõjunud mõni päev varem, kui võimutsesid ehedad sombused ja pimedad novembripäevad. Loojangujärgse siniroosa taevaga jahe õhtu mõjus kui pilguheit talve, puudu olid vaid jalge all krudisev lumi ja aeg-ajalt paukuvad puud.

Praeguseks on maha sadanud juba asisem lumekiht ja talvetunne poeb vaikselt põue. Arvata on, et lähinädalal valge ja külm meil ei taandu ja kuigi linnud saavad meil loodusest üldiselt ise toidu kätte, siis nüüd võib neid aias tasapisi lisatoiduga poputada.