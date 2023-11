Nädalast jäi kõlama ⟩ Viirusrohke aastaaeg

Hiljutised, mitmesuguste piirangutega ahistanud koroona-aastad on teinud ettevaatlikuks, samal ajal teadlikumaks, kuidas viirustega koos elada. Tõdemaks, et koroonaviirusega nakatumine on viimastel nädalatel järsult kasvanud, ei pea tuhlama terviseameti statistikas. Ikka ja jälle teatab mõni tuttav või töökaaslane, et on just pärgviirusega nakatunud.