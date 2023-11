Pärnu mängis Lätis 17punktilise edu maha ja kaalub protesti. Tiimi juht: Deja vu tunne, et tuleb hakata mängijaid vahetama

Niisiis tundis eestvedaja, et lõunanaabritest vilemehed – A. Aunkrogers, G. Salins, M. Volskis – tegid pärnakatele liiga. Teades Kärpi juba kaua, on ta mängujärgsetes intervjuudes alati kohtunike suunal suu lukus hoidnud. Nüüd oli ta ilmselget üliärritunud ja lasi kõik välja.

“Nüüd on mul sellest lihtsalt nii kõriauguni! Olen küll emotsionaalne vend, aga praegu tunnen, et mulle tehti liiga – ma lihtsalt ei talu ülekohut! Neid kahtlaseid vilesid oli meeletult. MEE-LE-TULT!” rõhutas klubi juht ja jätkas emotsionaalselt. “Okei, kui me oleme 17ga ees, ei tohiks me vastaseid üldse järele lastagi, aga praegu pole asi selles. Isegi Cramo mehed (pärast Sadamat hakkasid mängima Kalev/Cramo ja Prometey, M. P.) nägid ühes lõpuolukorras, et Zigmars Raimo hüppas audist sisse … Kui selliseid ilmselgeid asju ka ära ei vilistata, siis … mingi õiglustunne peaks ka kohtunikel olema!